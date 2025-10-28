Türkiye'ye 450 milyar TL'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı satan Starmer, ülkesine müjdeyi verdi.

Starmer, bu satışın "20 bin İngiliz işçisine istihdam sağlayacağını" duyurdu. Edinburgh, Warton, Bristol ve Salmesbury'de üretim tesislerinin kurulacağını söyledi.

İngiliz şirket BAE Systems, Türkiye'nin jetlerini İngiltere'de monte edecek.İlk teslimatın 2030 yılında yapılması bekleniyor.

Starmer, anlaşmayı tarihi bir anlaşma olarak nitelendirerek, “İngiliz işçileri, savunma sanayimiz ve NATO güvenliği için bir kazanç” olarak tanımladı.

Ancak eleştirmenler, "muhalefet baskı uygulayan Türkiye'yle yapılan" böyle bir anlaşmanın demokrasiyi erittiğini savunuyor.

DEMOKRASİ SEVDASI, UÇAK SATIŞINA YENİLDİ

Uluslararası Af Örgütü'nün İngiltere şubesinden Polly Truscott, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a Türkiye’deki insan hakları durumunu gündeme getirmesi ve ticari ilişkilerin ihlallere zemin oluşturmamasını sağlaması çağrısında bulundu.

Truscott, “milyarlarca sterlinlik bu satış görüşmeleri sürerken Türkiye’de insan haklarına yönelik büyük bir baskı yaşanıyor. Ana muhalefet partisi sürekli saldırı altında. Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kampanya direktörü de casusluk suçlamasıyla tutuklandı” diye ekledi.

Bu eleştiriler üzerine Başbakanlık sözcüsü “İstanbul Belediye Başkanı ve protestocuların da dahil olduğu tutuklamaları Türk hükümetiyle birçok düzeyde görüştük. Birleşik Krallık demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne sıkı sıkıya bağlıdır” açıklamasını yaptı.

Starmer ise görüşmede Türkiye’nin NATO’daki rolüne odaklandı ve “Avrupa’nın iki ucunda yer alan Türkiye ve Birleşik Krallık zamanımızın zorluklarıyla mücadelede kilit önemdedir. Bu iş birliği ordularımızın ulusal çıkarlarımızı korumak için daha yakın çalışmasını sağlayacak” dedi.

ONLARCA ÜLKENİN TERCİHİ

Typhoon jetleri Avusturya, Umman, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan tarafından da kullanılıyor.

Uçağın Riyad’a satışı, Almanya’nın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından gündeme gelen insan hakları kaygılarını geri çekmesinden sonra gerçekleşmişti.

ABD istihbaratı, cinayetin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın onayıyla işlendiği sonucuna varmıştı.