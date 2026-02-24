UEFA'nın organizasyonlarında mücadele eden kulüplerin şimdiye kadar elde ettiği gelirler açıklandı. Avrupa kupalarında son 16 play off turu rövanş maçları öncesi, katılımcı kulüplerin bu sezon UEFA’dan elde ettikleri gelirlerle ilgili bir rapor paylaşıldı.

Football Meets Data’nın haberine göre Avrupa kupalarında en fazla takımla yer alan İngiltere, gelir dağılımında ilk sırayı alan ülke oldu. İngiliz kulüplerinin UEFA’dan elde ettiği gelir yaklaşık 569 milyon Euro’yu buldu. İngiltere'yi 357 milyon Euro ile İspanya takip ederken, üçüncü sırada ise 332 milyon Euro ile Almanya yer aldı.

Avrupa kupalarında 3 takımla yoluna devam eden Türkiye ise 67 milyon Euro’luk gelirle listede ilk 10’da yer aldı. 2.93 milyar Euro'luk ödül havuzunda Avrupa’nın 5 büyük liginde yer alan takımlara, şu ana kadar verilen toplam ödülün yüzde 61’i dağıtıldı.