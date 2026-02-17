Güney Amerika ve Afrika kıtalarına özgü bir ürün olan kakao, Türkiye'de sadece Akdeniz bölgesinde hobi amaçlı deneme üretimleriyle sınırlı kalıyor. Ancak Türkiye, dışarıdan aldığı hammaddeyi işleyerek dünya pazarlarına sunma yöntemiyle 2021-2025 döneminde ihracatını %114,7 oranında artırmayı başardı. 2021 yılında 775 milyon dolar seviyesinde olan dış satım, her yıl kademeli olarak yükselerek geçen sene 1 milyar 664 milyon 947 bin dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD İHRACATTA ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

Türkiye'nin işlenmiş kakao ürünlerine en büyük talebi Amerika Birleşik Devletleri gösterdi. Geçen yıl gerçekleştirilen 1,7 milyar dolarlık toplam ihracatın 244 milyon dolarlık aslan payı ABD pazarına yapıldı. İhracat listesinde ABD'yi sırasıyla 175 milyon dolarla Irak ve 102,8 milyon dolarla İran takip etti. Körfez ve Kuzey komşularıyla yapılan ticarette de rakamlar dikkat çekerken, Suudi Arabistan 74,2 milyon dolar, Rusya ise 69,5 milyon dolarlık alımla ilk beş ülke arasında yer aldı.

İTHALATTA AFRİKA ÜSTÜNLÜĞÜ

Türkiye, üretim için gerekli olan hammadde ihtiyacını büyük oranda Afrika kıtasından karşılıyor. Geçen yıl yapılan toplam 2,2 milyar dolarlık kakao ithalatında liderlik 567 milyon dolarla Kotdivuar'ın oldu. Dünyanın en büyük kakao üreticilerinden Gana, 331,1 milyon dolarlık tedarikle ikinci sırada yer aldı. Hammaddenin yanı sıra işleme teknolojileri ve lojistik merkezli alımlarda ise Avrupa ülkeleri öne çıktı; Hollanda 297,8 milyon dolar, Almanya 143,6 milyon dolar ve Belçika 122,6 milyon dolarlık ithalat verileriyle kayıtlara geçti.

BEŞ YILLIK TOPLAM HACİM 5,5 MİLYAR DOLARI AŞTI

2021-2025 dönemini kapsayan veriler, Türkiye'nin kakao ticaretinde ulaştığı devasa boyutu gözler önüne seriyor. Bu beş yıllık süreçte toplam kakao ihracatı 5,5 milyar dolar barajını aşarak ülke ekonomisine önemli bir döviz girdisi sağladı. Ham kakaonun Türkiye'de katma değerli ürüne dönüştürülerek ihraç edilmesi, tarım ürünü yetiştirilemeyen alanlarda bile sanayi gücüyle dünya pazarında nasıl pay sahibi olunabileceğini kanıtladı.