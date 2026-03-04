Hakkında kızına yönelik cinsel istismar davası süren Ayhan Şengüler’e karşı verdiği hukuk mücadelesiyle bilinen ve dün Zeytinburnu sahilinde 8 yaşındaki kızıyla birlikte ölü bulunan Fatma Nur Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve kızı için Ümraniye Hidayet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çelik’in avukatlığını üstlenen Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği’nden hukukçuların yanı sıra, CHP'li Aylin Nazlıaka, TİP'li Sera Kadıgil, Baran Seyhan, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcileri, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, siyasi parti ve kadın örgütlerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KADINLAR TABUTU OMUZLADI

Cenaze namazının ardından erkeklerin tabutları taşımak üzere harekete geçmesi üzerine kadınlar müdahale etti. Fatma Nur Çelik ve Hifa İkra Şengüler’in tabutlarını omuzlayan kadınlar, “Ayhan Şengüler tutuklu yargılansın”, “Çocuk katilleri hesap verecek” ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları attı. Tabutlar cenaze aracına kadınların omuzlarında taşındı.

Cenazeler daha sonra Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, Bakırköy 12. Aile Mahkemesi, Avukatın Sesi İnisiyatifi’nin başvurusu üzerine Ayhan Şengüler’in cenazeye katılmaması ve tören alanına yaklaşmaması yönünde tedbir kararı aldı. Söz konusu karar doğrultusunda Şengüler’in cenazeye katılımı engellendi.