9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesi, Fatih'te bir otelde konakladıkları sırada gece yarısı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Ailenin iki gün içerisinde İstanbul'un birçok noktasında gezdiği ve farklı işletmelerden gıda tükettiği ortaya çıkarken, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal hayatını kaybetti.



Devam eden süreçte annenin de vefat etmesiyle birlikte söz konusu olay Türkiye'de infiale neden olurken, baba Servet Yıldırım ise hastanede yaşam savaşı vermeyi sürdürüyor.

NEDEN ÖLDÜKLERİ HENÜZ BİLİNMİYOR



Çiftin ölüm nedeni için ilk değerlendirmelerin ardından 'gıda zehirlenmesi' şüphesi üzerinde durulsa da, yapılan testlerde şu ana kadar net bir olguya rastlanamadı.



Ailenin Fatih'teki otel çevresinde birçok işletmede yemek yediği, Ortaköy'de seyyar bir satıcıdan midye dolma aldığı ve kumpir, tantuni, kebap gibi yiyecekler tükettikleri ortaya çıktı. Hayatını kaybetmeden önce annenin verdiği ifade kapsamında çok sayıda işletmenin sahibi gözaltına alındı.

Fatih'te ailenin fenalaştığı otelde bulunan 3 turistin daha hastaneye kaldırılmasının ardından şüpheler, olaydan bir gün önce otelin bir odasında yapılan ilaçlamaya çevrilirken, gözaltına alınan şüphelilerin bugün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



İŞLETMELER SİNEK AVLIYOR



Öte yandan ailenin ölüm nedeni için başlangıçta 'gıda zehirlenmesi' şüphesi üzerinde durulması ve çiftin Ortaköy'de kumpir ve midye dolma tükettiklerinin ulusal basında haberleştirilmesinin ardından vatandaşlarda söz konusu işletmelere yönelik büyük bir çekingenlik ortaya çıktı.





Günün her saatinde yoğun bir talebin olduğu Ortaköy'deki işletmeciler adeta sinek avlarken, esnaf ise yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.