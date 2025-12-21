Pamukören Stadı'nda konuk ettiği Oktaş Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Nazilli Belediyespor, bu sonucun ardından ligin ilk yarısını 4 puanla son sırada tamamladı. Kulübün Asbaşkanı İsmail Poyraz Batur, karşılaşmanın ardından ligden çekilme durumlarının olduğunu açıkladı.

"SON MAÇIMIZ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

İmkansızlıklardan dolayı başka çıkar yol bulamadıklarını belirten Batur, "Son maçımız gibi gözüküyor. Devre arasında bir şey olmadığı takdirde çekilme yazısını sunacağız. 58 yıllık kulübün çöküşünün bazılarına mutluluk vereceğini biliyorum ama inşallah bundan sonra Nazilli, Aydın ve Ege bölgesinde bir kulübe sahip çıkarlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturmaları kapsamındaki operasyonda, 28 Nisan 2024'te oynanan ve 90 dakika tek bir şutun dahi çekilmediği Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasının incelenmesinin ardından Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya tutuklanmıştı. Kulüp antrenörü Gürhan Sönmez'in de 20 tutuklu isim arasına dahil olduğu listede 19 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.