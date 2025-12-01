TikTok’ta yapılan skandal yayınlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi, açtığı canlı yayında eşi olduğu öne sürülen bir kadına hem şiddet uyguladı hem de ağır hakaretlerde bulundu.

HEM DÖVDÜ HEM DE MEYDAN OKUDU

Yayını izleyen kullanıcılar, olayın şikayet edilmesi için yorum yağdırırken, şüpheli şahıs bu tepkilere küstah bir ifadeyle “O benim canım, o benim karım. Gücünüz yetiyorsa elimden alın.” karşılığını verdi.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük infiale yol açtı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Olayın yayılmasının ardından kullanıcılar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumları etiketleyerek kampanya başlattı.

Toplumda büyük tepkiye yol açan yayının ardından, kadının güvenliğinin sağlanması ve şüphelinin yakalanması yönünde çağrılar yükseldi.

YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bir kadına şiddet uygulayan şüphelinin Karaman'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Karaman'da gerçekleşen olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında 'bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı' Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (engelli raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır" dedi.