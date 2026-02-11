Fethiye Belediyesi, turizm sezonunu 12 aya yaymak ve farklı pazarlardan turist çekmek hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Hindistan pazarına açılıyor. Bu çerçevede Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti.

EMITT Turizm Fuarı’nda Hint acente sahipleriyle ve turizm organizatörleriyle görüşmeler gerçekleştiren Belediye Başkanı Alim Karaca'nın konuğu bu kez Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito oldu.

YOGA FESTİVALİ PLANI

Görüşmede, ilerleyen süreçte Hindistan’dan Fethiye’ye turist getirilebilmesi için neler yapılabileceği ele alındı. Ayrıca turizm ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde Fethiye’de Hindistan ile birlikte bir yoga festivali düzenlenmesi konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

İLK DEFA BU SEVİYEDE ZİYARET TAPILDI

Başkan Karaca, Hindistan Başkonsolosu'nun ziyaretinin Fethiye açısından tarihi bir önem taşıdığını belirterek, "Hindistan’dan Fethiye’ye bu seviyede ilk defa bir ziyaret yapılıyor. Başkonsolos konuğumuz ile yaklaşık bir saat süren görüşmemizde, turizm ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirdik" dedi.

"HİNT MİSAFİRLERİ AĞIRLAMAK İSTİYORUZ"

Turizm hedeflerine de değinen Karaca, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Fethiye’ye gelen Çinli turist sayısında bir artış görüldüğünü, 2026 yılı için ise Fethiye’ye 150 bin Çinli turist getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Benzer bir artışı ilerleyen yıllarda Hint turist sayısında da görmek istediklerini vurgulayan Karaca, "Fethiye’nin sıcak insanlarıyla, dünyanın son cennetlerinden biri olan bu güzel memlekette bundan böyle Hint misafirlerimizi de ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Başkonsolos Vinito ise, "Bugün Fethiye ile ilişkilerimizi artırmak için çeşitli konular üzerine konuştuk. Yakın bir gelecekte birlikte çalışmayı ve Fethiye’ye daha fazla Hint turistin gelmesini istiyoruz. Türkiye, Hindistan’da çok önemli bir turizm destinasyonu olarak görülüyor" dedi.

BOYKOT KARARI ALMIŞLARDI

Hindistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Keşmir meselesi ve savunma sanayii odaklı gerilimler nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Pakistan’a verdiği stratejik destek ve askeri iş birliği nedeniyle Türkiye’ye tepki gösteren Hindistan, geniş kapsamlı bir boykot sürecini devreye sokmuştu.

TURİZMDE SERT DÜŞÜŞ

Diplomatik gerilim, sivil kanatta ve ticaret dünyasında da karşılık buldu. Hintli seyahat devleri Türkiye turlarını iptal ederken, Türk Hava Yolları'na yönelik rezervasyonlarda ve Türkiye'ye giden Hintli turist sayısında keskin bir düşüş yaşandı.