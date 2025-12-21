Yunan ve İsrail basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin askeri kapasitesinden rahatsızlık duyan Atina, İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte Doğu Akdeniz'de ortak "hızlı müdahale askeri gücü" oluşturulmayı planlıyor.

Yunan günlük gazetesi Ta Nea'ya göre, üst düzey askeri yetkililer ve analistler, İsrail ve Yunanistan'dan biner asker ve Kıbrıs'tan 500 askerden oluşan, yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir tugay düzeyinde bir güç oluşturulmayı planlıyor.

Önerilen güç, kara, hava ve deniz bileşenlerini bir araya getirecek ve İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Rodos ve Kerpe adalarındaki üs ve altyapılardan faaliyet gösterecek.

Plan, İsrail ve Yunan hava kuvvetlerinden birer filo ile "kritik bölgesel altyapıyı korumakla görevli deniz kuvvetlerinin" katılımını öngörüyor. Plan, doğrudan Türkiye'yi çevrelemeyi amaçlıyor.

Habere göre bu tür bir işbirliği, "İsrail'e daha büyük bir stratejik derinlik sağlayacak, Yunanistan ve Kıbrıs'a ise bölgedeki Türk tehditlerine karşı ek bir caydırıcılık" mümkün olacak.