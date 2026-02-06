Kocaelispor’un sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında, tribünde bulunan Harda Kaçmaz metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı fark eden saha görevlileri ve stadyumda hazır bulunan sağlık ekipleri, kalbi duran Kaçmaz’a anında müdahale etti.

Kalbi yeniden çalıştırılan genç taraftar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

KALP MASAJI YAPILDI

Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaçmaz’ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde güvenlik görevlilerinin olay yerine hızla koştuğu ve sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar da yer aldı.