2026 yazına dair dikkat çekici bir değerlendirme ortaya atıldı. "El Nino yükleniyor" ifadesiyle yapılan tahminlerde, önümüzdeki yaz mevsiminde rekor sıcaklıkların test edilebileceği ve atmosferik dengesizliklerin artabileceği iddia edildi.
2025'TEN DAHA SICAK OLACAK
Geçtiğimiz 2025 yazı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla kayıtlara geçmişti. Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı, orman yangınlarının ve kuraklığın etkili olduğu bir sezon geride bırakıldı. Yapılan değerlendirmelere göre, El Nino'nun güçlenmesi halinde 2026 yaz ortalamalarının, 2025 yılından daha yüksek seviyelere ulaşma ihtimali bulunuyor.
TÜRKİYE'DE EL NİNO ETKİSİ ALTINA GİREBİLİR
Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral kesiminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla oluşan El Nino, küresel atmosfer dolaşımını değiştirerek dünya genelinde iklimi etkiliyor. Türkiye, okyanusa kıyısı olmamasına rağmen bu değişimden dolaylı olarak etkileniyor. El Nino yılları genellikle daha uzun süreli sıcak hava dalgaları, düzensiz yağış rejimleri ve ani gelişen şiddetli fırtınalarla ilişkilendiriliyor.
DOWNBURST RİSKİ GİDEREK ARTIYOR
Sosyal medya platformu X üzerinden hava durumu tahminleri ve analizleri paylaşan Hava Forum hesabı, sıcaklık artışının yanı sıra ekolojik ve meteorolojik risklere de dikkat çekti. Sıcak ve nemli hava koşullarının sivrisinek popülasyonunda patlamaya neden olabileceği, bunun da halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.