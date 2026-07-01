Avrupa’da çok sayıda can kaybına yol açan aşırı sıcak hava dalgası, bu hafta itibarıyla Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Özellikle güney ve batı bölgelerinde termometrelerin 40 dereceyi aşması üzerine uzmanlar, risk grupları başta olmak üzere tüm vatandaşlar için hayati uyarılarda bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa'da yüksek sıcaklığa bağlı 1300'den fazla ölüm bildirdiğini hatırlatarak, bu riski iyi yönetmek gerektiğini vurguladı.

BELİRLİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKILMAMALI VE SIVI TÜKETİMİ ARTIRILMALI

Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarının dünyaya dik ulaştığını belirterek, bu saatlerde mümkün olduğunca güneş altında dolaşmamak, gölgede ve serin yerlerde vakit geçirmek gerektiğini ifade etti. Aşırı sıcakların 65 yaş üstü kişileri, 5 yaş altı bebekleri, kronik hastaları, gebeleri, aşırı kiloluları, açık havada çalışan işçileri ve sporcuları daha çok tehdit ettiğini dile getiren Özlü, iyi havalanmayan kapalı alanların ve bodrum katların da sıcak çarpması açısından risk taşıdığına dikkat çekti.

Sıvı tüketiminin önemine de değinen Prof. Dr. Özlü, günde yaklaşık 3 litre su içilmesini önererek, "Sadece su içmek yeterli değil. Özellikle mineralli su, maden suları daha gereklidir. Sulu çorbalar, tuzlu ayranlar içilmelidir. Su kısıtlaması olan hastalar ise hekimleriyle görüşmelidir" dedi. Özlü ayrıca ağır, yağlı gıdalardan uzak durulmasını; sebze, meyve ve süt ürünlerinin tercih edilmesini önerdi. Kıyafet seçimi konusunda ise dar ve kat kat giyinilmemesi, doğal liflerle dokunmuş, ince ve hava giriş çıkışını engellemeyen giysilerin seçilmesi gerektiğini belirtti.

SICAK ÇARPMASININ BELİRTİLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

Sıcak çarpmasının aşamaları ve belirtileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlü, özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların durumunun daha kritik olduğunu ve yakından izlenmesi gerektiğini söyledi. Sıcağın vücutta öncelikle halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, baygınlık ve terleme şeklinde bitkinlik yarattığını ifade eden Özlü, bu belirtileri hissedenlerin gölgeye veya klimalı ortama geçerek ayran ya da soda içip dinlenmesini, 1 saat içinde rahatlama olmazsa 112’nin aranması gerektiğini vurguladı.

Bitkinliği takip eden safhanın ölümcül sonuçlar doğurabilen sıcak çarpması olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Aşırı ısı artışında cilt kurur, terleme olmaz. Kişinin ateşi 40 derecenin üzerine çıkabilir. Baygınlık, nöbetler, bilinç bulanıklıkları ve kusma gibi semptomlar görülür. Bu durumdaki kişilere su içirilmemeli, serin yerde tutulmalı ve doğrudan 112 aranmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.