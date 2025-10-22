Açık cezaevin den firar ederek 3 kişiyi öldüren, 2’si polis 7 kişiyi yaralayan Balıkesir canisi Mustafa Emlik’in cinayetleri göz göre göre işlediği ortaya çıktı.

Cinayetler, gizli tanıkların “gördüm, duydum, düşünüyorum” ifadeleriyle aylardır hapiste tutulan tutukluları akla getirdi. İddianamesi hazırlanmadan aylardır ailelerinden ayrı tutulan, uzak kentlerdeki cezaevlerine nakledilen pek çok İBB tutuklusunun yanın da, bu caninin elini kolunu sallayarak dolaşabilmesi isyan ettirdi. Olaylar zinciri şöyle yaşandı...

Altı suç kaydı olan cani, bıçakla yaralamadan 22 yıl hapis aldı ve 2019’da cezaevine girdi.

2025’te Çanakkale Açık Cezaevi’ne teslim olmak üzere tahliye edilen Emlik’in, 48 saat içinde teslim olması gerekiyordu.

Ancak firar edip memleketi Edremit’e gitti.

Burada dört ay boyunca bir şirkete girip çalıştı.

Kimseler fark etmedi. O sırada A.C’ye aşık oldu.

Cinayetlere giden olaylar zinciri böylece başladı. Kadının abisi ilişkilerine onay vermedi.

BU ÜÇ GENCİ ÖLDÜRDÜ

Olay günü Mustafa Emlik, 30 yaşında ki Olcay Özdemir’i evinde bilinmeyen bir nedenle beş el ateş ederek öldürdü. Evden çıkınca uzman çavuş Kemal Ekri’nin aracını durdurup tabancayla öldürdü, aracını gasp etti. Aşık olduğu A.C’nin, ilişkilerine izin vermeyen ağabeyi D.C’yi yaraladı, ardından kadının eski erkek arkadaşı R.Ö’yü de iş yerinde yaraladı. Öldürdüğü uzman çavuşun aracıyla kaçarken, tartıştığı V.Ö’yü boğazından, adres sorduğu R.K’yi ise bacağından yaraladı. Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ı yol vermediği için tabancayla öldürdü, yanındaki M.N’yi yaraladı.