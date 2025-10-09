Avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Cinayette 13 kişi gözaltına alınırken emniyetteki sorgular da devam ediyor.

SALDIRGANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öktem'e Şişli'de düzenlenen suikastın ardından sadece yarım saat sonra bir benzincide kaydedilen iki saldırganın yüzünün en net görüntüsü ortaya çıktı.

AZMETTİRİCİNİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Star Haber'de yer alan habere göre; Şüphelilerin sorgusunda, cinayetin azmettiricisinin Daltonlar isimli suç örgütünün iki numarası olduğu öne sürüldü. Ayrıca azmettiricinin Rusya'da yakalandığı ardından izini kaybettirdiği anlaşıldı. Interpol'e bildirilen isimle ilgili yakalama bülteni çıkarılması bekleniyor.

SİLAHINI ÇEKTİ AMA ATEŞ EDEMEDİ

Olayda ayrıca saldırı günü Serdar Öktem'in Anadolu Yakası'nda bir görüşmeye gideceği; üzerinde silahı olduğu, takip edildiğini anlayınca silahını belinden çıkardı, namluya mermiyi sürdüğü ancak tetik çekemeden vurulduğu belirtilirken polis silahı incelemeye aldı.