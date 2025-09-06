İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kayhan, yakın arkadaşları ve meslektaşlarının yanı sıra İstanbul’un önemli isimlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve çok sayıda belediye başkanı katıldı.

Kayhan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÜNİVERSİTE ARKADAŞI ANLATTI

Kayhan’ın üniversite arkadaşı ve eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, savcı ile katil zanlısı Mustafa Can Gül arasındaki ilişkiyi detaylandırdı.

Çetin, Gül’ün restoranlarda garsonluk yaparken, Kayhan’ın ona “Bir mesleğin olsun, motor meslek lisesine kaydını yaptır” dediğini belirtti.

Kayhan’ın bu önerisine rağmen, Gül’ün uyuşturucu kullandığı ve işten çıkarıldığı iddiaları üzerine husumetin başladığını söyledi.

Çetin, Gül’ün işten çıkarılmasının ardından restorana geri dönmeye çalıştığını ve camları kırarak saldırdığına dikkat çekti.

Çetin, Kayhan’ın kişiliğine de vurgu yaparak, savcının son derece samimi ve sıcak bir insan olduğunu, insanlarla sıkça sohbet ettiğini ifade etti.

Katil zanlısının savcıya borçlu olduğu iddialarına ise Çetin, “Ercan Bey kimsenin alacağını bırakacak biri değildi. Eğer gerçekten bir borç varsa bile, bu onun alışık olduğu bir durum değildi. Bu durum, zanlının savcıyı savunmak adına söyledikleri olabilir” şeklinde yanıt verdi.

Çetin ayrıca, Kayhan’ın hep doğruyu söyleyen bir insan olduğunun altını çizdi ve “Ercan her zaman insanlara yardım etmek isteyen biriydi. Kimseye kötülük yapmazdı” dedi.

Savcıya yakın bir başka kaynak, Kayhan’ın, katil zanlısı Mustafa Can Gül’e öğütler verdiğini ve zaman zaman Gül’ün kendisinden borç istediğini belirtti.

Kayhan’ın, zanlıya mesleki açıdan destek verdiği ve onu doğru yolda tutmaya çalıştığı ifade edildi.