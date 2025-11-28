Türkiye’nin en çarpıcı aile skandallarından biri olan Palu Ailesi vakası, bu kez uluslararası bir yapımın odağında. Dünyaca ünlü dijital platform HBO, yıllarca Türkiye gündemini meşgul eden dosyayı belgesel formatında ele alacağını açıkladı. Platformun duyurusunda yer alan,

“Karanlık sırlar ve gerçek ifadeler… Türkiye'nin en sarsıcı dosyalarından biri yeniden açılıyor.”

ifadesi dikkat çekti.

BELGESEL HBO MAX’TE YAYINLANACAK

HBO, Palu Ailesi olayını “karanlık sırlar” ve “gerçek ifadeler” vurgusuyla yeniden gündeme taşıdı. Yapımın yakında HBO Max’te yayınlanacağı belirtilirken, belgeselde özel röportajlar, arşiv görüntüleri, uzman görüşleri ve derinlemesine bir araştırmanın yer alacağı ifade edildi.

TÜRKİYE’Yİ SARSAN KAYIP VAKASI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tanhal ve kızı Melike, 11 yıl önce kaybolmuştu. Aile bireyleri, 2018 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kayıp yakınlarını aramış, canlı yayındaki açıklamalar Türkiye’yi şoke etmişti.

Damadı Tuncer Ustael’in “cesetlerin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü” iddiası üzerine bölgede geniş çaplı aramalar yapılmış ancak herhangi bir somut bulguya ulaşılamamıştı.

Soruşturmanın ardından Havva Palu, Harun Palu, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile damat Tuncer Ustael ve Emine Ustael gözaltına alınmıştı. Baba Harun Palu dışındaki tüm şüpheliler tutuklanmıştı.

2019’da açılan dava sürecinde sanıkların akıl sağlıklarına ilişkin rapor talep edilmiş ve duruşmalar uzun süre kamuoyunun yakın takibi altında devam etmişti.

ULUSLARARASI İLGİ ÇEKTİ

Türkiye’de büyük yankı uyandıran vakanın HBO tarafından belgeselleştirilmesi, dosyanın ilk kez uluslararası bir pencereden ele alınmasını sağlayacak. Platformun, yalnızca suçun detaylarını değil, olayın medya, toplum ve adalet sistemi üzerindeki etkilerini de inceleyeceği belirtiliyor.

Palu Ailesi, yıllar sonra bu kez bir televizyon programıyla değil, dünya çapında izlenecek bir belgeselle yeniden gündeme gelmeye hazırlanıyor.