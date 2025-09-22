Hindistan'ın füze denemelerini duyuran Hint medyası, geçtiğimiz aylarda bu durumu haberlerinde “Türkiye” ve “Çin”i hedef gösterip gündeme getirerek büyük tepki toplamıştı.

Bazı yayın organlarında “Türkiye’den Çin’e kadar her yeri kapsayan nükleer kapasiteli füze” ve “Bütün Çin, Pakistan ve Türkiye menzilinde” şeklinde ifadeler yer almıştı. Türkiye ile Pakistan üzerinden arası açılan Hindistan'daki medya organları Türkiye ile ilgili haber yapmaya devam ediyor.

S-400'LERİ SATILMASINI BEKLİYORLAR

Ukrayna'da yaşadığı peş peşe kayıpların ardından S-400 hava savunma sistemi stoklarında sorun yaşayan Rusya'nın, Türkiye'nin bir türlü aktifleştiremediği S-400'ler için kapısını çaldığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise bu iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

Ancak Hindistan'ın Türkiye'deki S-400'lere merak duyduğu ülkenin medyasında yer aldı. Hint medyası olası bir iade durumunda Ruslar'dan S-400'leri talep edeceklerini duyurdu.

Hindistan, 2018 yılında Rusya'dan 5 milyar dolara toplam beş adet S-400 satın aldı. Ancak bunlardan şimdiye kadar sadece üçü teslim edilebildi.

Kalan iki teslimat ise Ukrayna savaşı nedeniyle aksadı. Hint medyasında ise Türkiye'nin NATO üyesi olması nedeniyle S-400'leri aktifleştiremediği ve Türkiye'nin S-400'ü Rusya'ya iade etmesi durumunda, sistemin geliştirilerek Hindistan'a satılabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE S-400'LERİ NEDEN KULLANAMIYOR

Türkiye, S-400’leri Rusya’dan satın aldıktan sonra NATO sistemleriyle uyumsuzluk gerekçesiyle eleştirilerin odağında yer almıştı. ABD, bu alımı gerekçe göstererek Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı ve CAATSA yaptırımları uyguladı.

NATO’nun hava savunma ağına entegre edilmesi mümkün olmadığı için S-400’ler müttefiklerle birlikte kullanılamıyor ve bu yüzden aktifleştirilemiyor.