Yıllardır Kosova ile gerilimler yaşayan Sırbistan, Türkiye'nin Kosova'ya gönderdiği Skydagger kamikaze droneların ardından sert bir açıklama yapmıştı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučic, Türkiye'yi Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden diriltmeyi arzulamak ile suçlarken, yaşananlara ilişkin "Sırbistan küçük bir ülke olabilir, ama Türkiye’nin gerçek niyetlerini çok iyi anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.



GERİ ADIM ATTI: 'TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK İÇİN ÇOK KÜÇÜĞÜZ'



Vučic, duygusal bir tepki verdiğini ve Türkiye'ye yönelttiği suçlamaların aşırı olduğunu belirterek "Dün sert tepki verdim, bazıları fazla sert bile diyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman iyi bir ev sahibi olacağım… O, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Türkiye’nin en büyük lideridir" ifadelerini kullandı.

Vučic, ülkesinin Türkiye'ye kıyasla oldukça küçük olduğunu belirterek, "Ben Türkiye’yi mi tehdit ediyorum? Biz bunun için çok küçük bir ülkeyiz. Türkiye büyük bir güç. NATO’nun ikinci büyük ordusu. Söylediğim tek şey, mesajı aldığımızdı.



Türkiye’nin tutumu, bu bölgenin istikrarı açısından son derece önemlidir. Türkiye ile en yakın ve en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Aralık ayında imzalanan sözleşme ile Türk silah üreticisi Baykar, Kosova'ya Skydagger kamikaze dronu ihraç edeceğini duyurmuştu. Söz verilen teslimatlar dün itibarıyla Kosova'ya ulaşırken, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'ye teşekkür eden bir mesaj yayınladı.

Sırbıstan ile sık sık gerilim yaşayan Kosova'nın aldığı yeni nesil silahlar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučic'in Türkiye'ye sert tepki göstermesine neden oldu.