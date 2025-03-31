11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda, Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker, 2'nci olarak ülkemizi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanmıştı.

Ancak Cemre Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını duyurdu:

"İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak. Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim."

Miss Turkey tarafından yapılan açıklamada, 9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya'da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi Candan Şeviktürk'ün temsil edeceği duyuruldu.

Bu karar sonrasında Candan Şeviktürk sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Miss Supranational Türkiye 2025 ünvanını taşımanın onurunu yaşıyorum. Umarım bu sorumluluğu hakkıyla taşıyabilir, ülkemi ve Türk kadınını güçlü, zarif ve onurlu bir şekilde temsil edebilirim."