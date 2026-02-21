Nijeryalı ünlü atlet Favour Ofili, kariyerine Türkiye adına devam etmek istediğini açıklayarak spor kamuoyunda sürpriz bir gelişmeye imza attı. Genç sporcunun bu kararı ülkesinde geniş yankı uyandırdı.

"TÜRKİİYE'Yİ SEÇTİM”

23 yaşındaki dünya rekortmeni sprinter, yaptığı açıklamada Türkiye tercihini net sözlerle dile getirdi.

Ofili, "'Kariyerimi kurtarmak için Türkiye'yi seçtim. Kalan zamanımı iyi değerlendirmek için doğru zaman bu.'" ifadelerini kullanarak bundan sonraki süreçte Türkiye adına yarışmak istediğini belirtti.

ÜLKESİ AYAKLANDI

Favour Ofili’nin milli takım tercihini değiştirme isteği Nijerya’da tartışmalara yol açtı. Sporcunun Türkiye adına yarışmasının önüne geçmek için harekete geçen Nijerya Ulusal Spor Komisyonu (NSC) yetkilileri, Ofili’nin geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit atletler arasında yer aldığını hatırlattı.

“2028'İ BEKLEMELİ”

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "'Ofili geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasındaydı ve Türkiye'ye geçişi mümkün değil. Başka bir ülke için yarışmak istiyorsa, Eylül 2028'e kadar beklemek zorunda kalacak'" denildi.

Genç atletin tercihi ve sürecin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.