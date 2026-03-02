ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede tansiyon yükseldi. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentin hedef alındığı operasyonların ardından İran da bölgedeki ABD üsleri ile İsrail’e yönelik misilleme saldırıları düzenledi. Süreçte, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak ateşlendiği belirtilen bazı İran füzeleri Dubai’ye düştü.

'YÜREĞİM EVLATLARIM İÇİN ÇARPIYOR'

Dubai’ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kerimoğlu, ilk mesajında kendisini merak edenlere teşekkür ederek, “Bir anne olarak insanın yüreği her şeyden önce evlatları için çarpıyor. Şükürler olsun ki Dubai’de şu an güvendeyiz. Yaşadığımız ülkenin güvenlik konusundaki hassasiyeti ve güçlü altyapısı sayesinde içimiz rahat. Allah hepimizi korusun, tüm dünyaya huzur versin” ifadelerini kullandı.

'ASLA UYUYAMIYORUZ'

Peş peşe paylaşımlar yapan Kerimoğlu, daha sonra yayın yasağı bulunduğunu belirterek belirsizliğin sürdüğünü vurguladı. “Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dubai’de hiçbir yerde sığınak olduğunu düşünmüyorum” sözleriyle tedirginliğini dile getiren Kerimoğlu, son paylaşımında ise “Yaşadıklarımı anlatamam. Allah herkese sabır versin. Asla uyuyamıyoruz” ifadeleriyle yaşadığı endişeyi aktardı.