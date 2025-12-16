2011 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinin başrolünde oynayarak ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, dün ABD'de düzenlenen dini törenle Rahip Thomas Wick ile evlendi.



2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenen ve 2017 yılında boşanan Miraloğlu, daha sonrasında ABD'ye gitmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli Amerikalı ile evlenerek gündem olmuştu.

PAPAZLA EVLENDİ, HRİSTİYAN OLDU



Grady ile de boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılar çektiği ve evlere temizliğe giderek gündelik işlerde yaşadığı öğrenilen Miraloğlu'nun, dün düzenlenen dini tören ile Thomas Wick adındaki ABD'li bir rahip ile evlendiği öğrenildi.



Onur Akay'ın haberine göre, Miraloğlu, evliliğin yanı sıra vaftiz oldu ve Hristiyanlık dininin temel ayinlerini yerine getirmeye başladı.

New Jersey eyaletinde yaşadığı öğrenilen Miraloğlu, 2024 yılında Türkiye'ye yaptığı çağrıda ABD'de zorla tutulduğunu belirtmiş ve pasaportuna erişemediğini açıklayarak, yetkililerden yardım talep etmişti.