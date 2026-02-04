Televizyon tarihine bir zamanlar damga vuran evlilik programı 'Kısmetse Olur' yarışmacılarıyla da hafızalara kazınmıştı. Gelin adayları arasında yer alan Cansel Çördük yarışmada en dikkat çeken isimler arasındaydı. Program sonrası ortada kaybolan Çördük yıllar sonra yeni haliyle sosyal medyada gündeme oturdu.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETMİŞTİ

Yarışma sürecinde Eser West ile yaşadığı ilişkiyle çok konuşulan Cansel Çördük'ün Arda Turan'la olan özel mesajları da ortaya çıkmıştı. Çördük, daha sonra Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMIYOR

ABD'de gözlerden uzak bir hayat süren Çördük'ün sosyal medyada paylaştığı bazı cesur paylaşımlar da sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Son olarak fiziksel değişimiyle dikkat çeken gelin adayını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Oldukça zayıflayan ve estetiklerle bambaşka birine dönüşen Çördük'ü görenler 'Sana ne olmuş?' yorumunda bulundu.