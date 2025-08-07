Miss Turkey 2024'ü kazanarak Hindistan'da düzenlenen Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen'e yönelik günlerce süren tartışmaların ardından, Bilgen'in yarışmadaki rakiplerinden Ayşe Sena Şeref'in de Türkiye'yi 'Miss International 2025' yarışmasında temsil edeceği açıklandı.



Bu yıl 63.sü Tokyo'da düzenlenecek yarışmaya katılacak 26 yaşındaki güzel ismin fotoğrafları ise sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.





DESTEKLEYEN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA



Şeref'in fotoğraflarına birçok kullanıcı 'estetik' ve 'botoks' yorumu yaparken, genç yarışmacının güzelliğini ise yeterli bulmayanlar oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi olarak eğitime devam eden Şeref'e yönelik yorumlar şu şekilde...











