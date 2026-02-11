Uluslararası Şeffaflık Derneği 2025 yolsuzluk algı endeksini açıkladı. Türkiye 182 ülke arasında 124’üncülüğe geriledi. Türkiye geçen yıl 107’nci sırada yer aldığı sıralamada bu yıl 31 puanla 124’üncü oldu. 0 puan, yolsuzluğun çok yaygın olduğu ülkeleri; 100 puan ise yolsuzluğun en düşük seviyede olduğu ülkeleri ifade ediyor. Derneğe göre köklü demokrasilerde dahi dünya genelinde yolsuzluk giderek arttı. En sert düşüş yaşayan ülkeler arasında Türkiye (31), Macaristan (40) ve Nikaragua (14) yer alıyor. Danimarka (89), bu yıl da birinci olarak üst üste 8 yıldır endeksin zirvesinde yer aldı. Danimarka’yı Finlandiya (88) ve Singapur (84) takip ediyor.

Türkiye gibi 31 puanla listede yer alan ülkeler şöyle:

- Belarus

- Cibuti

- Moğolistan

- Nijer

- Özbekistan