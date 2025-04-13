İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 yıldır faaliyet gösteren Türklab, girdiği maliz darboğazı aşamadı.

Borç yapılandırması için İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere ile sahibi oldukları Türklab Tıbbi Malzemeler, S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme ve Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri şirketleri için 8 Nisan'dan itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Türklab ve bağlı şirketlerin konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, Hatice Karpuzoğlu ve Hukukçu Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

KRİTİK DURUŞMA TEMMUZDA

Davanın bir sonraki duruşması ise geçici mühletin sona ereceği tarih olan 8 Temmuz'da görülecek.

GEBELİK TESTİ ÜRETİMİYLE BAŞLADI

İzmir'de 1996'da Labmen olan ve adı Türklab olarak değiştirilen firma ilk olarak gebelik testi üretimiyle sektöre adım attı. 2001'de şirketi devralan Kartal Yağlıdere, kısa sürede ülkenin pazarında önemli bir pay elde etti.

Firma, 2000'lerde ilk uluslararası satışını yaparak, Almanya'daki 12 bin bayili bir ilaç firması ile işbirliği gerçekleştirdi. 2008'de üretim kapasitesini artıran Türklab, İzmir AOSB'ye taşındı ve üretim alanını genişletti. Türklab, 2014'te modern teknolojilere yatırım yaptı.

PANDEMİNİN KAZANANIYDI

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi döneminde yerli antikor kullanarak ürettiği test kitlerini yurt dışına satan şirket, global bir oyuncu haline gelmişti.