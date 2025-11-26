İsviçre'nin Almanya’ya nazaran daha pahalı olması, özellikle sınır bölgelerinde yaşayan İsviçreliler’i market alışverişleri için Almanya’ya gitmeye özendiriyor.

Almanya'nın Freiburg Kentin’de yaşayan bir Türk aile de, sınırı geçip Almanya’da market alışverişi yaptı. Baba, dönüş yolunda aldığı ürünler arasından iki kruvasanı yemeleri için çocuklarına verdi. Uluslararası anlaşmalar gereği alışverişin KDV’sini almak için dönüşte Alman gümrüğüne gitti. Toplam 300 Euro’luk alışverişin yüzde KDV’sini almak isteyen babanın listesini inceleyen Alman gümrük memuru, iki kruvasanın eksik olduğunu belirterek, "İhracat mallarındaki noksanlık nedeniyle“ babaya 20 Euro ceza kesti.

GÜMRÜĞE EKSİKSİZ BEYAN ŞARTI

Malların gümrüğe eksiksiz beyan edilmesi gerektiğini belirten gümrük ayrıca, KDV iadesini de onaylamadı. Baba itiraz etti. İki ülke arasında yazışmalar oldu, ancak Türk ailenin yolda başka ürünlerden de yediği anlaşıldı ve Lörrach Gümrük İdaresi tarafından „tekrarlanan hatalı beyanlar yüzünden“ bir ceza daha kesildi. Davacı Türk, şimdi video kayıtlarının incelenmesini istiyor. İki ülke gümrüğü ve mahkeme bununla uğraşacak.