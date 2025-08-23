AB ülkeleri arasında en çok mültecinin bulunduğu ülkelerin başında Yunanistan’ın geldiği açıklandı. Yunanistan Göç ev İltica Bakanlığı 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ülkede yaşayan resmi göçmen sayısı, yerleşen ülkelerin vatandaşları ve Altın Vize ile yatırım yapan ülke vatandaşlarını açıkladı.

YASAL G ÖÇMEN SAYISI 1 M İLYONA ULAŞTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada yasal göçmen sayısı 901.536 olduğu bunlardan 264 bin 699'u Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşı olduğu belirtildi.

Ülkedeki üçüncü ülke vatandaşları arasında Arnavutlar en kalabalık grup (268.964), ardından Çinliler, Pakistanlılar, Gürcüler, Bangladeşliler, Ruslar, Ukraynalılar, Mısırlılar, Filipinliler ve 10. sırada Türkler geliyor.

YUNAN İSTAN’DA YAŞAYAN T ÜRK SAYISI ON B İNİ AŞTI

Bakanlığın açıklamasında Yunanistan'da toplam 10 bin 934 Türk yaşadığı ve bu sayının tüm üçüncü ülke vatandaşlarının %2,2'sini oluşturduğu belirtildi.

ÜLKEDE ALTIN V İZE SAYISINDA T ÜRK İYE 2. SIRADA

Yunanistan’da yaşayan Altın Vize sahipleri arasında ilk sırada 8 bin 179 kişi ile Çinliler bulunurken 2. Sırada 2 bin 449 Altın Vize sahibi Türk bulunuyor. Üçüncü sırada ise 906 kişi ile Ruslar bulunuyor. Ülkede Altın Vize sahibi olan yabancıların sayısı ise 42 bin 035 olarak açıklandı. Yüzlerce Türk’ün Altın Vize alabilmek için başvuru yapıp beklemede olduğu öğrenildi.

ALTIN VİZE İLGİ OLUNCA U ÇTU

Yunanistan’ın iki büyük kenti Atina ile Selanik’te ve büyük adalarında bugüne dek “Altın Vize” alabilmek için asgari 250 bin Euro'luk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin Euro'ya yükseltildi. Diğer kentlerde ve bölgelerde ise yeni uygulamaya göre alt sınır 400 bin Euro olarak belirlendi.

“Altın Vize” adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın, AB bölgesinde serbest dolaşım imkanına sahip oluyor.

Ç İNLİLER VE T ÜRKLER ALTIN V İZEDE YARIŞIYOR

Yunanistan’ın “Altın Vize” uygulamasından bugüne dek en çok Çinliler ve Türklerle, Gazze Savaşı’nın başlamasından sonra İsrailliler yararlandı.

Gerekli emlak yatırımını yapan kişiye verilen “Altın Vize”, o kişinin aile üyelerini (birinci dereceden akrabalar) de kapsıyor ve 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Söz konusu emlak beş yılın ardından hâlâ “Altın Vize”yi alan kişiye ait ise uygulama beş yıl daha uzatılıyor.