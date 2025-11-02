Optima Express'le yola çıkan ve içinde gurbetçilerin 140 arabası ile yolcuları bulunan tren, Sırbistan'da geçen yıl 1 Kasım'da meydana gelen tren kazasını protesto eden Sırplar'ın iş durdurması nedeniyle mahsur kaldı.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

500'e yakın Türk yolcu, Filibe-Yagadovo'da önceki gece 01.00'den beri bekletiliyor. Optima Tur'un personeli de konuyla ilgili bir açıklama yapamadı ve beklemenin süreceği beirtildi.

Türklerin ne zaman yola çıkacağı bilinmezken, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istendi.