Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Son dönemde yapılan ikili anlaşmalar sayesinde Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuruya gerek kalmadan iki ülkeye daha vizesiz giriş hakkı elde etti. Böylece vizesiz veya kimlikle seyahat edilebilen ülkelerin sayısı daha da arttı. Hem pasaportla hem de bazı ülkelerde yalnızca yeni tip kimlik kartı ile seyahat imkânı sunan bu uygulama, yurt dışı planı yapan vatandaşlara önemli kolaylık sağlıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz girebildiği ülkelerin güncel listesi:
KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
Azerbaycan: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Türk vatandaşları, turistik amaçlı seyahatlerinde ve doğrudan Türkiye’den gitmek şartıyla kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedir.
Gürcistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri bir yıla kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli yeni tip kimlik kartlarıyla Gürcistan’a vizesiz seyahat edebilmektedir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri de bir yıla kadar vizeden muaftır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: KKTC’ye kimlik kartıyla seyahat edilebilmektedir.
Moldova: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesizdir. Pasaport gerekmeksizin kimlik kartıyla giriş mümkündür.
Ukrayna: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 gün vizeden muaftır. Türk vatandaşları, Türkiye’den seyahat etmek şartıyla yeni tip biyometrik kimlik kartlarıyla Ukrayna’ya giriş yapabilmektedir.
Bosna Hersek (yakında): Umuma mahsus pasaport hamilleri ile diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ da Türk vatandaşlarının vizesiz girişine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor.
Sırbistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri ile diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
SADECE PASAPORTLA VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER
Andorra: 90 gün vizesiz. Ancak ülkenin havalimanı bulunmadığı için Fransa veya İspanya üzerinden geçiş yapılması gerekiyor. Bu nedenle Schengen vizesi şart.
Antigua ve Barbuda: 180 gün
Arjantin: 90 gün
Arnavutluk: 90 gün
Bahamalar: 240 gün
Bahreyn: Umuma mahsus pasaport hamilleri e-vizeye tabidir (30 gün). Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün vizeden muaftır.
Barbados: 180 gün
Belarus: 30 gün
Belize: 90 gün
Bolivya: 90 gün
Botsvana: 90 gün
Brezilya: 90 gün
Britanya Virjin Adaları: 30 gün
Brunei: 30 gün
Doğu Timor: Sınır kapısında 30 günlük vize
Dominika: 21 gün
Dominik Cumhuriyeti: 30 gün (10 ABD doları turist kartı şart)
Ekvador: 90 gün
El Salvador: 90 gün
Endonezya: 30 gün
Fas: 90 gün
Fiji: 90 gün
Fildişi Sahili: 90 gün
Filipinler: 30 gün
Guatemala: 90 gün
Güney Afrika: 30 gün
Güney Kore: 90 gün
Haiti: 90 gün
Honduras: 90 gün
Hong Kong: 90 gün
Irak: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün vizeden muaftır. 15–50 yaş arası umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 gün vizeden muaftır.
İran: 90 gün
Jamaika: 90 gün
Japonya: 90 gün
Kamboçya: 30 gün
Katar: 180 gün içinde 90 gün
Kırgızistan: 180 gün içinde 90 gün
Kolombiya: 90 gün
Kosova: 180 gün içinde 90 gün
Kosta Rika: 180 gün içinde 30 gün vizesiz (başvuruyla 90 güne uzatılabilir).
Kuveyt: Umuma mahsus pasaport hamilleri sınırda ücretsiz vize alabilir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 günde 90 gün vizeden muaftır.
Lübnan: 180 gün içinde 90 gün
Madagaskar: Sınırda vize
Makao: 1 ay
Kuzey Makedonya: 90 gün
Maldivler: Sınırda 30 gün ücretsiz vize
Malezya: 90 gün
Mauritius: 180 gün içinde 90 gün
Moğolistan: 30 gün
Nepal: Sınırda vize
Nikaragua: 90 gün
Niue: 30 gün
Özbekistan: 30 gün
Palau: 30 gün
Panama: 180 gün
Paraguay: 180 gün içinde 90 gün
Peru: 180 gün içinde 90 gün
Sao Tome ve Principe: 15 gün
Saint Kitts ve Nevis: 180 gün içinde 90 gün
Saint Lucia: 42 gün
Seyşeller: 90 gün
Şili: 90 gün
Sri Lanka: Sınırda 30 günlük vize
Singapur: 30 gün
Svaziland: 30 gün
Tayland: 30 gün
Tanzanya: 90 gün
Tayvan: 30 gün
Togo: Sınır kapıları ve Lomé Havalimanı’nda vize
Umman: 30 gün
Venezuela: 90 gün