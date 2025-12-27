Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler listesi 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Son dönemde yapılan ikili anlaşmalar sayesinde Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuruya gerek kalmadan iki ülkeye daha vizesiz giriş hakkı elde etti. Böylece vizesiz veya kimlikle seyahat edilebilen ülkelerin sayısı daha da arttı. Hem pasaportla hem de bazı ülkelerde yalnızca yeni tip kimlik kartı ile seyahat imkânı sunan bu uygulama, yurt dışı planı yapan vatandaşlara önemli kolaylık sağlıyor. İşte 2025 yılı itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz girebildiği ülkelerin güncel listesi:

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

Azerbaycan: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Türk vatandaşları, turistik amaçlı seyahatlerinde ve doğrudan Türkiye’den gitmek şartıyla kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedir.

Gürcistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri bir yıla kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli yeni tip kimlik kartlarıyla Gürcistan’a vizesiz seyahat edebilmektedir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri de bir yıla kadar vizeden muaftır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti: KKTC’ye kimlik kartıyla seyahat edilebilmektedir.

Moldova: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesizdir. Pasaport gerekmeksizin kimlik kartıyla giriş mümkündür.

Ukrayna: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 gün vizeden muaftır. Türk vatandaşları, Türkiye’den seyahat etmek şartıyla yeni tip biyometrik kimlik kartlarıyla Ukrayna’ya giriş yapabilmektedir.

Bosna Hersek (yakında): Umuma mahsus pasaport hamilleri ile diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ da Türk vatandaşlarının vizesiz girişine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Sırbistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri ile diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

SADECE PASAPORTLA VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER

Andorra: 90 gün vizesiz. Ancak ülkenin havalimanı bulunmadığı için Fransa veya İspanya üzerinden geçiş yapılması gerekiyor. Bu nedenle Schengen vizesi şart.

Antigua ve Barbuda: 180 gün

Arjantin: 90 gün

Arnavutluk: 90 gün

Bahamalar: 240 gün

Bahreyn: Umuma mahsus pasaport hamilleri e-vizeye tabidir (30 gün). Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün vizeden muaftır.

Barbados: 180 gün

Belarus: 30 gün

Belize: 90 gün

Bolivya: 90 gün

Botsvana: 90 gün

Brezilya: 90 gün

Britanya Virjin Adaları: 30 gün

Brunei: 30 gün

Doğu Timor: Sınır kapısında 30 günlük vize

Dominika: 21 gün

Dominik Cumhuriyeti: 30 gün (10 ABD doları turist kartı şart)

Ekvador: 90 gün

El Salvador: 90 gün

Endonezya: 30 gün

Fas: 90 gün

Fiji: 90 gün

Fildişi Sahili: 90 gün

Filipinler: 30 gün

Guatemala: 90 gün

Güney Afrika: 30 gün

Güney Kore: 90 gün

Haiti: 90 gün

Honduras: 90 gün

Hong Kong: 90 gün

Irak: 15 yaş altı ve 50 yaş üstü umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün vizeden muaftır. 15–50 yaş arası umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 gün vizeden muaftır.

İran: 90 gün

Jamaika: 90 gün

Japonya: 90 gün

Kamboçya: 30 gün

Katar: 180 gün içinde 90 gün

Kırgızistan: 180 gün içinde 90 gün

Kolombiya: 90 gün

Kosova: 180 gün içinde 90 gün

Kosta Rika: 180 gün içinde 30 gün vizesiz (başvuruyla 90 güne uzatılabilir).

Kuveyt: Umuma mahsus pasaport hamilleri sınırda ücretsiz vize alabilir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 günde 90 gün vizeden muaftır.

Lübnan: 180 gün içinde 90 gün

Madagaskar: Sınırda vize

Makao: 1 ay

Kuzey Makedonya: 90 gün

Maldivler: Sınırda 30 gün ücretsiz vize

Malezya: 90 gün

Mauritius: 180 gün içinde 90 gün

Moğolistan: 30 gün

Nepal: Sınırda vize

Nikaragua: 90 gün

Niue: 30 gün

Özbekistan: 30 gün

Palau: 30 gün

Panama: 180 gün

Paraguay: 180 gün içinde 90 gün

Peru: 180 gün içinde 90 gün

Sao Tome ve Principe: 15 gün

Saint Kitts ve Nevis: 180 gün içinde 90 gün

Saint Lucia: 42 gün

Seyşeller: 90 gün

Şili: 90 gün

Sri Lanka: Sınırda 30 günlük vize

Singapur: 30 gün

Svaziland: 30 gün

Tayland: 30 gün

Tanzanya: 90 gün

Tayvan: 30 gün

Togo: Sınır kapıları ve Lomé Havalimanı’nda vize

Umman: 30 gün

Venezuela: 90 gün