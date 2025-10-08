Yurt dışında yeni bir hayat kurmak isteyen Türk vatandaşları, artık vize derdi yaşamadan ekonomik ve huzurlu bir yaşama adım atabiliyor. Hem yaşam maliyetlerinin düşük olması hem de vizesiz giriş hakkı sunmalarıyla bu beş şehir, son dönemde Türklerin gözdesi haline geldi.

TİFLİS – GÜRCİSTAN

Türkiye’ye sadece birkaç saat uzaklıkta olan Tiflis, uygun fiyatları ve atmosferiyle öne çıkıyor. Türk vatandaşları 365 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Şehirde yaşam maliyetleri Türkiye’ye göre yaklaşık %30 daha düşük. Uygun kiralar, artan dijital iş olanakları ve canlı sosyal yaşam sayesinde özellikle gençler ve uzaktan çalışanlar tarafından tercih ediliyor.

BELGRAD – SIRBİSTAN

Balkanların kalbinde yer alan Belgrad, Avrupa yaşam tarzını makul fiyatlarla sunuyor. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor. Şehir, güvenli sokakları, gece hayatı ve gelişen kafe kültürüyle dikkat çekiyor. Yaşam maliyetleri İstanbul’a kıyasla yaklaşık %25 daha ucuz. Ayrıca Türk yatırımcılar için şirket kurma süreçleri oldukça basit.

ÜSKÜP – KUZEY MAKEDONYA

Kültürel olarak Türkiye’ye en yakın şehirlerden biri olan Üsküp, hem huzurlu yaşamı hem de uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor. Türk vatandaşları için 90 güne kadar vizesiz kalış hakkı mevcut. Kiralar ortalama 250-300 euro, maaşlar ise 700-800 euro civarında.

PODGORİCA – KARADAĞ

Son yıllarda Türklerin radarına giren Podgorica, sakin yaşamı ve vergi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Kira fiyatları düşük, yaşam giderleri makul. Üstelik oturum izni almak Avrupa ortalamasına göre çok daha kolay. Karadağ, AB aday ülke olması nedeniyle yatırım açısından da cazip bir konumda.

SARAYBOSNA – BOSNA HERSEK

Osmanlı izlerini hala taşıyan Saraybosna, hem tarihi dokusuyla tanıdık hem de Avrupa standartlarında bir yaşam sunuyor. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Gıda fiyatları Türkiye’ye yakın, kiralar ise daha düşük. Ortalama aylık gider 700-900 euro civarında. Şehrin doğayla iç içe atmosferi ve samimi insanları, huzurlu bir yaşam arayan Türkleri cezbediyor.