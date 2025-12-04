Ekonomik şartların yurt dışı tatillerini zorlaştırdığı bir dönemde Türk turistlerin yöneldiği yeni trend, “TL’nin hala değerli olduğu ülkeler” oldu. 2025 itibarıyla döviz kurlarına rağmen Türk Lirası’nın güçlü kaldığı bazı ülkeler uygun fiyatlı tatil imkanı sunuyor. Bu ülkeler arasında özellikle Filipinler, Arjantin ve Sırbistan öne çıkıyor.

TROPİK BİR TATİL DENEYİMİ İÇİN FİLİPİNLER

Türk Lirası'nın Filipin pesosu karşısındaki avantajlı konumu, Filipinler’i ekonomik bir tropik kaçamak adresine dönüştürüyor. Kış aylarında yaz yaşamak isteyenlerin tercih ettiği ülke, turkuaz suları, beyaz kumlu plajları ve ada atmosferiyle göz dolduruyor. El Nido, Boracay ve Cebu gibi dünyaca ünlü turistik bölgelerde konaklama ve aktiviteler Türkiye’ye kıyasla daha uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Üstelik Filipinler'e 30 güne kadar vizesiz giriş yapılabiliyor olması, ülkeyi daha cazip hale getiriyor.

TL'NİN DEĞER KAZANDIĞI ÜLKE ARJANTİN

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, Arjantin pesosunun ciddi değer kaybetmesine yol açtı. Bu durum, Türkiye’den giden turistlerin Arjantin’i beklenenden çok daha uygun maliyetle deneyimlemesini sağlıyor. Başkent Buenos Aires’te yeme–içme ve konaklama fiyatları Türkiye’ye göre oldukça hesaplı. UNESCO korumasındaki Iguazu Şelaleleri’nden Patagonya’nın büyüleyici doğasına kadar uzanan geniş bir gezi rotası sunan ülke, kültürel zenginliği ve doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilmesi büyük kolaylık sağlıyor.

HEM YAKIN HEM DE VİZESİZ BİR ROTA, SIRBİSTAN

Türkiye'ye yakınlığı ve vizesiz giriş imkanı sayesinde son yılların en çok tercih edilen Avrupa rotalarından biri olan Sırbistan, TL’nin hala karşılık bulduğu ülkeler arasında yer alıyor. Başkent Belgrad, gece hayatı, nehir kıyısı kafeleri ve tarihi sokaklarıyla genç turistlerin gözdesi haline geldi. Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde ise yeme–içme, ulaşım ve konaklama maliyetleri Türkiye’ye göre daha uygun seviyelerde. Uçuş süresinin kısa olması da Sırbistan'ı hafta sonu kaçamağı için bile ideal bir seçenek yapıyor.