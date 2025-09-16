Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, toplam 3 ilde kurdukları pazara en yoğun talebin Edirne’de olduğuna dikkat çekerek, “Üç pazar içerisinde Edirne’yi birinci sıraya koyabiliriz. Bunun da sebebi buradaki Bulgar müşterilerin yoğunluğu. Bulgar müşteriler ciddi anlamda hem toptan hem de perakende alışveriş yaptıkları için bizim en iyi pazarımız Ulus Pazarı diyebiliriz” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA DA ARTACAK



Yaz aylarında Türkiye’ye gelen gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturduğu için Bulgarların günlük alışverişini Türkiye’den yapma eğilimi azalmıştı. Gurbetçilerin dönmesiyle birlikte sınır kapılarında yoğunluk normale döndü, üstüne bir de TL’nin değer kaybı hızlandı ve Bulgar Levası 25 TL oldu. Bu sebeple Bulgarların Türkiye’den alışveriş yoğunluğunun önümüzdeki günlerde daha fazla artmasını beklediklerini söyleyen Atkoşan, “Bulgar turistler de rahatlıkla girip çıkabiliyor ülkeye. Önümüzdeki haftalarda kış sezonunun da tamamıyla başlamasıyla birlikte bu yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz” diye konuştu

ESNAF MUTLU



Bulgarların alışveriş akını esnafı mutlu etti. Esnafın mutluluğu, Türkiye ekonomisi için pozitif ve olumlu bir gelişme sayılsa da madalyonun bir diğer yüzünde ise Türk halkının verdiği yaşam mücadelesi yer alıyor. Esnaf döviz girişinden memnun ama vatandaş kendi pazarında ürünlere dokunamaz hale geldi.