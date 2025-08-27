Bundeswehr’de (Alman Ordusu) hizmet için askerlik formunu doldurmayanlar veya daha sonra askerlik hizmetini aksatanlar, para cezası alacak.

Askerlik formunu dolduranlardan uygun olanlar, sağlık kontrolünden geçirilecek ve gerekiyorsa askere alınacak. İlk hedef 183 binlik mevcudu, 260 bine çıkarmak.

Askerlik yapanlar ise yedek yazılacak. Askerlik hizmeti ise 1 Temmuz 2027’den itibaren başlayacak.

MAAŞ OLARAK AYLIK 2700 EURO ÖDENECEK

Askerliği özendirmek için ise aylıklar artırıldı. Buna göre, ilk askerlik hizmetine başlayana ayda 2700 Euro maaş verilecek.

Bunun neti 2 bin 321 Euro olacak.

Ehliyeti olana ve bir yıl hizmet yapacağını belirtene ek 3500 Euro ödenecek.

En az altı aylık askerlik süresince konaklama, yemek ve tren yolculuğu ile doktor muayenesi ücretsiz olacak.

Altı aydan uzun süre görev yapanlara, ayda net 150 Euro daha fazla ödenecek.

Yeterli talep olmazsa, mecburi askerlik hizmeti getirilecek.