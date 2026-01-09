Almanya’da mültecilerin ülkelerine dönüş süreci hız kazanırken 2025 yılının ilk on ayında 30 binden fazla kişi ülkeyi kendi rızasıyla terk etti.

Federal hükümetin verilerine göre resmi sınır geçiş belgesi alarak ayrılan bu grubun büyük bölümünü Türk vatandaşları oluşturuyor.

Türklerden sonra en fazla Suriye, Arnavutluk ve Rusya vatandaşları Almanya'yı terk ediyor.

Almanya da mültecilerin ülkeyi terk etmesi için destek veriyor. Öyle ki Alman hükümeti, ülkeyi kendi rızasıyla terk edenlere para vermeye başladı.

BİR DE ÜSTÜNE PARA VERİYORLAR

Geçen yılın tamamında kaydedilen 33 binlik rakamlara mülteciler oturma izni almadan ayrılmayı tercih ediyor.

Federal ve eyalet yönetimlerinin sunduğu maddi destekler göçmenlerin dönüş kararlarında belirleyici bir rol oynuyor.

Türkiye’den gelenler 3 bin 589 kişi ile bu mali destekten yararlanan ikinci en büyük grup olarak kayıtlara geçti.

Listenin başında 3 bin 707 kişiyle Suriyeliler yer alırken Rusya vatandaşları ise bin 761 kişiyle üçüncü sırada geliyor.

Geçen yılın ilk on bir ayında 16 bin 545 kişi bu teşviklerden yararlanarak Almanya’dan ayrıldı. Hükümet, verililerin sisteme geç yansıması sebebiyle daha yüksek olabileceğini belirtiyor.