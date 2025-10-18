Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, vatandaşların önce tatil için komşu ülke Yunanistan'a gitmesine neden oldu. Şimdi ise Türkler market alışverişi için günübirlik turlarla yine komşuyu tercih ediyor.

AVM VE MARKET ZİYARETLERİ YAPILIYOR

Tur kapsamında ilk olarak Yunanistan merkezli çocuk oyuncakları, bebek eşyaları, kırtasiye, mevsimlik ürünler ve ev eşyalarının satışını yapan bir AVM ziyaret listesinde yer alıyor. Burada yaklaşık iki saatlik bir alışveriş molası veriliyor.

FREE SHOP ALIŞVERİŞİ DE MÜMKÜN

Giyim mağazası ile büyük süpermarketlere geçilerek toplam iki saatlik bir alışveriş süresi tanınıyor.

Alışverişin ardından tur ekibi Tax Free ve Türk-Yunan Free Shop alışverişleri tamamlandıktan sonra, gümrük işlemleri gerçekleştirilerek tur sona eriyor.

Günübirlik turun fiyatı 39 euro (1900 TL) olurken fiyata sadece 1000 TL'lik yurt dışı çıkış harcı dahil değil. Yani Türkiye'den bir kişi toplamda 2900 TL'ye günübirlik Yunanistan'a alışverişe gidebiliyor.