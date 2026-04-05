Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik başlattığı ve 12 adayı (Rodos, Kos, Sakız, Midilli, Samos, Meis, Leros, Limni, Simi, Kalimnos, Patmos ve Semadirek) kapsayan kapıda vize programını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

SCHENGEN KRİZİNE ALTERNATİF ÇÖZÜM

Karadeveci, Schengen vize randevularında yaşanan zorluklar göz önüne alındığında, kıyı bölgelerinden kolayca ulaşılabilen Yunan adalarının Türk turistler için güçlü bir alternatif olduğunu belirtti. Kapıda vize uygulamasının bu erişilebilirliği artırdığını ifade eden Karadeveci, programın uzatılmasının sektörde memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

ESNEKLİK VE PLANLAMA AVANTAJI

Vize süreçlerindeki gecikmelerin tatilcileri olumsuz etkilediğini dile getiren Karadeveci, kapıda vizenin seyahate 10 gün kalana kadar planlama yapma imkanı sunduğunu söyledi. Özellikle yoğun iş temposu nedeniyle önceden rezervasyon yaptıramayanlar için bu durumun önemli bir kolaylık sağladığına dikkat çekti.

TEKNİK DETAYLAR VE BEKLENTİLER

Uygulamanın bir Schengen vizesi olmadığının altını çizen Karadeveci, sürecin işleyişi hakkında şu uyarılarda bulundu:

Evrakların ilgili limana seyahatten 3 hafta ile 10 gün öncesinde iletilmesi gerekiyor.

Limanlarda pasaport işlemleri için bekleme süresinin göze alınması önem arz ediyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE LİMAN DÜZENLEMELERİ

Geçtiğimiz yıl yaşanan yoğunluklar nedeniyle limanlarda uzun kuyruklar oluştuğunu ve tur programlarında aksamalar yaşandığını hatırlatan Karadeveci, bu sorunları Yunan makamlarına ilettiklerini belirtti. Bu kapsamda Samos Limanı’nda iyileştirmeler yapıldığını, Sakız Limanı’nın ise kapasite artışına uygun şekilde yenileneceğini bildirdi.

ZİYARETÇİ SAYISINDAKİ ARTIŞ

Son birkaç yılda Yunan adalarına giden Türk turist sayısının yaklaşık 5 kat arttığını ifade eden Karadeveci, uygulamanın artık sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmayıp tüm yıla yayıldığını söyledi. Karadeveci, kapıda vizenin Schengen vizesinin yerini tutmadığını, ana karaya veya diğer Avrupa ülkelerine gitmek isteyenler için Schengen vizesinin hala zorunlu olduğunu hatırlatarak, bu sezon vize randevu krizinin tekrarlanmamasını temenni etti.