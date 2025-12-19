Avrupa’da artan kira ve yaşam giderleri birçok kişiyi daha uygun alternatifler aramaya yöneltirken, Kuzey Makedonya bu arayışta öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Uluslararası resmi yaşam maliyeti raporları ve küresel endeksler, ülkenin Avrupa ortalamasının oldukça altında bir harcama düzeyine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

AVRUPA'NIN EN EKONOMİK ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIYOR

Numbeo, World Population Review ve benzeri küresel yaşam maliyeti araştırmalarına göre Kuzey Makedonya; kira fiyatları, gıda ve market harcamaları, ulaşım ve temel yaşam giderleri başlıklarında Avrupa’nın en ekonomik ülkeleri arasında yer alıyor.

VİZESİZ GİRİLEBİLİYOR

Kuzey Makedonya’yı cazip kılan bir diğer önemli unsur ise vize muafiyeti. Türk pasaportu taşıyan vatandaşlar, ülkeye 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor. Bu kolaylık, Kuzey Makedonya’yı yalnızca turistler için değil, Avrupa’da yaşamak isteyenler için de güçlü bir alternatif haline getiriyor.

KİRA VE GÜNLÜK HARCAMALAR UYGUN FİYATLI

Resmi verilere göre ülkede: Şehir merkezlerindeki kira bedelleri, birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça düşük, market ve temel gıda harcamaları, Türkiye’nin büyük şehirleriyle benzer seviyede ya da daha ucuz, toplu taşıma ve günlük yaşam giderleri ise geniş kesimler için erişilebilir düzeyde. Bu ekonomik tablo, Kuzey Makedonya’yı “Avrupa’da düşük bütçeyle yaşanabilecek ülkeler” listesinde üst sıralara taşıyor.