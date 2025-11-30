Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla buluştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan ve ETÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Okuyucu'nun da katıldığı söyleşide Moriwaki, Türkiye'nin deprem gerçekliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"DÜNYADAKİ EN KARMAŞIK YER"

Japonya'da dört ana deprem levhası bulunduğunu söyleyen Moriwaki, Türkiye'de ise bu sayının altı olduğuna vurgu yaptı:

"Anadolu levhası etrafında Afrika, Arap, Ege, Karadeniz ve Avrasya levhaları var. Avrasya levhası devasa bir yapı. Japonya dört levhaya sahip ama Türkiye altı levhanın arasında. Dünyada bu kadar karmaşık bir deprem yapısına sahip başka bir ülke yok. Bu yüzden deprem ülkesi olduğumuzu kabul etmeli ve buna göre yaşamalıyız."

"MERDİVEN BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Moriwaki ayrıca deprem sırasında merdiven kullanımının büyük tehlike oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bazı depremlerde sadece merdivenin çöktüğünü görüyoruz. İzmir depreminde merdivenden başlayan çökme oldu. Maraş ve Hatay'daki yıkımların en kritik noktalarından biri yine merdivenlerdi. Bu yüzden merdivene yönelmek yerine yaşam üçgeni oluşturak çok daha güvenli."

TUZ VE STREÇ FİLMİN ÖNEMİ

Deprem çantasına eklenmesi gerekenler hakkında da konuşan Moriwaki, tuz ve streç filmin mutlaka malzemeler arasında bulunması gerektiğine vurgu yaptı:

"Su varsa bir ay yaşayabilirsiniz ama tuz eksik olursa vücut iki hafta içinde güç kaybetmeye başlar. Bu nedenle birkaç günde bir dilinize bir tutam tuz koymak, enerjiyi dengede tutmak açısından hayati olabilir.

Streç film ise soğukta vücut ısısını muhafaza eden en etkili malzemelerden biridir. 6 Şubat depreminde insanlar pijamayla dışarı çıkmak zorunda kaldı. Eğer çantada streç film olsaydı, pijamanın üzerine sarılarak kalın bir mont gibi ısıyı koruyabilirdi."

TÜRKİYE'YE DEPREM ELEŞTİRİSİ

Türkiye'de deprem tatbikatlarının yılda 1-2 kez yapılmasını yetersiz bulan Moriwaki, Japonya'daki uygulamaları örnek gösterdi:

"Japonya'da okullarda her ay tatbikat yapılır. Mahallelerde de ayda bir tekrar edilir. Böyle olunca düdük çaldığında herkes refleks olarak ne yapacağını bilir. Eğitim anaokulundan itibaren oyunlarla başlar."