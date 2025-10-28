Türklerin “vizesiz tatil cenneti” olarak bilinen Karadağ’ın başkenti Podgorica’da, 25 yaşındaki Karadağlı M.J.’nin iki Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması ülkeyi karıştırdı.

Yaklaşık 600 bin nüfuslu Karadağ’da, çoğu Podgorica’da yaşayan 10 bin civarında Türk bulunuyor. Olayın ardından halk sokaklara döküldü, sosyal medyada Türklere yönelik tehdit videoları paylaşıldı.

Türklerin işyerleri önünde toplanan gruplar “Türklere ölüm” sloganları attı.

Gerilimin ardından Türkiye’den Karadağ’a vizesiz giriş uygulaması askıya alındı. Olayın üzerinden 48 saat geçmesine rağmen protestolar sürerken, polis ve güvenlik güçleri ülke genelinde önlemleri artırdı.

POLİS BEYZBOL SOPALARI TOPLADI

Podgorica polisi, kentin Zabjelo semtindeki bir binada saldırı için hazırlanmış beyzbol sopaları buldu. Sopalarla ilişkilendirilen bazı Karadağ vatandaşları gözaltına alındı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamaya göre, söz konusu tutuklamalar, sosyal ağlarda şiddet ve nefret söylemlerine çağrı yapan paylaşımların ardından, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşı iki tarafın Podgorica’da M.J.’ye saldırdığı olayın ardından yoğunlaştırılan faaliyetler kapsamında gerçekleştirildi.

90 GÜNLÜK VİZE SERBESTİSİ VARDI

Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde “Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir” hükmü bulunuyordu.

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından bir açıklama yaptı. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamları ile temas kurulduğunun ve gelişmelerin yakından takip edildiğinin belirtildi.

OLAYLARIN NEDENİ BAŞKA MI?

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Feyziç’e göre gerilimin esas sebebi Türkiye’nin Sırbistan ile uzun zamandır fiili çatışma halinde olan Kosova’ya silah yardımında bulunması.