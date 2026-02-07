Yurt dışı hayali kuran gezginler için en büyük engel olan vize süreci, doğru rotalar seçildiğinde bir kabus olmaktan çıkıyor. Resmi verilere göre, bazı Avrupa ülkeleri Türk pasaportuna sahip kişilere neredeyse hiç zorluk çıkarmazken, dünyanın pek çok noktası ise kapılarını tamamen vizesiz açıyor.

SCHENGEN BÖLGESİNDE EN DÜŞÜK RET VEREN ÜLKELER

Eğer hedefiniz Avrupa ise ve "vize reddi" korkusu yaşıyorsanız, istatistiksel olarak onay alma ihtimalinizin %90’ın üzerinde olduğu şu ülkeleri tercih etmelisiniz:

Litvanya: %1,3 ret oranıyla Türk vatandaşlarını en çok kabul eden ülke.

Estonya: %2,5 ret oranı.

Finlandiya: %4,2 ret oranı.

Polonya: %6,8 ret oranı.

Slovakya: %8,0 ret oranı.

SADECE KİMLİKLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER

Pasaporta bile ihtiyaç duymadan, sadece yeni tip çipli kimlik kartınızla şu ülkelere giriş yapabilirsiniz:

Azerbaycan: Doğrudan Türkiye'den gitmek şartıyla 90 güne kadar.

Gürcistan: 1 yıla kadar vizesiz ve kimlikle.

KKTC: Kimlikle serbest giriş.

Moldova: 180 gün içinde 90 güne kadar.

Ukrayna: 180 gün içinde 90 gün (Doğrudan Türkiye'den uçuşlarda).

Bosna Hersek: Yakında kimlikle geçişin tamamen aktifleşmesi bekleniyor (Şu an 90 gün vizesiz).

SADECE PASAPORTLA GİDİLEN ÜLKELER

Vize evraklarıyla uğraşmadan, pasaportunuzu alıp gidebileceğiniz bazı öne çıkan ülkeler:

Sırbistan: Yakınlığı ve ekonomik olmasıyla favori (90 gün).

Arjantin: 90 güne kadar muafiyet.

Filipinler: Tropik adalar için 30 gün vizesiz.

Fas: Egzotik bir tatil için 90 gün.

Japonya & Güney Kore: Uzak Doğu’nun kapıları 90 gün boyunca açık.

Brezilya: 90 gün süreyle vizesiz.

Karadağ & Kuzey Makedonya: Balkanlar'ın popüler noktaları (90 gün).

Tayland: 30 gün süreyle vizesiz turizm.

SINIRDA VİZE VEYA E-VİZE İSTEYEN ÜLKELER

Bu ülkeler önceden konsolosluğa gitmenizi istemez, ancak girişte veya internet üzerinden küçük bir işlem gerektirir:

Maldivler: Kapıda 30 günlük ücretsiz vize.

Kuveyt: Sınırda ücretsiz 90 günlük vize.

Bahreyn: Seyahat öncesi kolayca alınan e-vize.

Kamboçya & Nepal: Sınır kapısında vize imkanı.

Dominik Cumhuriyeti: Havaalanında alınan 10 dolarlık "turist kartı" ile giriş.

DİĞER VİZESİZ ÜLKELER

Amerika & Karayipler:

Antigua ve Barbuda (180 gün), Bahamalar (240 gün), Barbados (180 gün), Belize (90 gün), Bolivya (90 gün), Britanya Virjin Adaları (30 gün), Dominika (21 gün), Ekvador (90 gün), El Salvador (90 gün), Guatemala (90 gün), Haiti (90 gün), Honduras (90 gün), Jamaika (90 gün), Kolombiya (90 gün), Kosta Rika (30 gün), Nikaragua (90 gün), Panama (180 gün), Paraguay (90 gün), Peru (90 gün), Şili (90 gün), Saint Kitts ve Nevis (90 gün), Saint Lucia (42 gün).

Asya & Orta Doğu:

Brunei (30 gün), Doğu Timor (Kapıda vize), Endonezya (30 gün), Hong Kong (90 gün), Irak (15 yaş altı ve 50 yaş üstü muaf), İran (90 gün), Katar (90 gün), Kazakistan (30 gün), Kırgızistan (90 gün), Lübnan (90 gün), Malezya (90 gün), Moğolistan (30 gün), Özbekistan (30 gün), Sri Lanka (Kapıda vize), Tayvan (30 gün), Umman (Kapıda vize).

Afrika:

Botsvana (90 gün), Mauritius (90 gün), Seyşeller (90 gün), Tanzanya (90 gün), Fildişi Sahili (90 gün), Güney Afrika (30 gün), Madagaskar (Kapıda vize), Togo (Kapıda vize).

Okyanusya:

Fiji (90 gün), Niue (30 gün), Palau (30 gün).