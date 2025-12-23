Karadağ hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, alınan karar doğrultusunda Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize uygulamasının sona erdirildiği, ancak vizesiz kalış süresinin 90 günden 30 güne düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, kararın Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) vize politikasıyla uyum süreci kapsamında alındığı belirtilerek, “Alınan karar, AB ile vize politikasının uyumlaştırılmasına yönelik daha geniş önlemler paketinin parçasını oluşturmakta olup, bu kapsamda üçüncü ülkelere ilişkin vize politikasının uyarlanması da yer almaktadır. Bu çerçevede Azerbaycan'a ilişkin uyumun 15 Ocak'a kadar tamamlanması öngörülmektedir” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin, güvenlik ve göç kontrollerinin ise sıkılaştırıldığı kaydedildi. Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Karadağ, Türk vatandaşlarının vizesiz olarak ülkeye girişlerine yeniden izin verileceğini ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağını Ankara’ya bildirdi.

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Karadağ basınında daha önce “Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu” yönünde iddialar yer almıştı. Bunun ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise başkentte yaşanan olayla ilgili tutuklanan iki kişinin, “Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları” kapsamında yapılan soruşturma sonucunda olayla bağlantılarının bulunmadığını açıklamış ve şüphelilerin serbest bırakıldığını bildirmişti.