Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasında kriz olan vize sorunu yargıya taşındı. Fransa’da yaşayan kız kardeşlerini ziyaret etmek isteyen bir anne ve kızının vize başvurusu reddedilince Strazburg’da dava açtılar. Fransa’da bir mahkeme, tüm belgeleri eksiksiz olan Türk vatandaşlarına verilen Schengen vizesi reddinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkeme; uçak biletleri, yüksek teminatlı seyahat sigortası, resmi davet belgesi, yeterli maddi imkânlar ve Türkiye ile güçlü bağların (düzenli gelir, taşınmaz, aile) eksiksiz şekilde sunulduğunu vurguladı. “Geri dönmeme şüphesi” ve “göç riski” gerekçelerinin somut dayanağı olmadığına hükmetti.

TÜRKLERE İYİ HABER

Ayrıca Fransa İçişleri Bakanlığı’nın dosyaya savunma sunmaması da ret kararını zayıflatan bir unsur olarak değerlendirildi. Karar, benzer gerekçelerle vize reddi alan Türk vatandaşları için emsal niteliği taşıyor.

Karadağ’a vizesiz seyahat yine başladı

Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı. Vizesiz kalış süresi ise 90 günden 30 güne düşürüldü.