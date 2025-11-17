Norveç’e bağlı Svalbard takımadaları, dünyanın en kuzey bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Türk vatandaşları için vize uygulamasının olmaması, bölgeye erişimi kolaylaştırsa da Svalbard’da yaşamın zorlukları göz ardı edilemeyecek boyutta.

GİDERLER YÜKSEK GELİR KAPISI BULMAK ZOR

Konut fiyatları ve temel yaşam giderleri oldukça yüksek, iş ve eğitim olanakları sınırlı. Ayrıca doğum izni ve diğer sosyal haklar, Norveç anakarasındaki uygulamalarla kıyaslandığında sınırlı seviyede uygulanıyor. Svalbard’da iş piyasası küçük ve rekabet sert.

DOĞUM YAPILAMIYOR

Svalbard’da doğum için yeterli sağlık altyapısı olmadığı için: Hamile insanların çoğu doğumdan birkaç hafta önce Norveç ana karasına gönderiliyor. Svalbard’da yaşayan biri Norveç’in normal sosyal güvenlik sistemine otomatik dahil değil. Devlet desteği ve aile yardımı, Svalbard’da otomatik olarak gelmiyor.

SCHENGEN VİZESİ ŞART

Svalbard vizesiz ama Türkiye’den direkt uçuş yok. Yani “vizesiz ülke” olayı Türkler için pratikte pek işlemiyor. Schengen vizesi şart.

