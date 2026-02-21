Yurt dışına çıkış hazırlığı yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için seyahat süreçleri artık çok daha erişilebilir. Yeni tip çipli kimlik kartları ve güncel pasaport protokolleri bazı ülkeler Türk gezginleri vize prosedürleriyle uğraştırmadan ağırlıyor. İşte 2026 yılı itibarıyla güncelliğini koruyan, vizesiz ve kolay geçişli ülkelerin tam listesi:

Balkanlar, Asya ve Ortadoğu Rotaları

Kosova: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Kuzey Makedonya: 90 güne kadar vizesiz.

Özbekistan: 30 gün vizesiz.

Kuveyt: Sınır kapılarında 90 günlük ücretsiz vize (Umuma mahsus).

Lübnan: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz.

Ürdün (Umman): 30 güne kadar vizesiz.

Malezya: 90 gün vizesiz.

Singapur: 30 gün vizesiz.

Tayland: 30 gün vizesiz.

Moğolistan: 30 gün vizesiz.

Egzotik Adalar ve Afrika Kapıları

Maldivler: Sınırda 30 günlük harçsız vize.

Seyşeller: 90 gün vizesiz.

Mauritius: 180 günde 90 gün vizesiz.

Madagaskar: Sınır kapısında vize imkanı.

Seyşeller: 90 gün vizesiz.

Tanzanya: 90 gün vizesiz.

Togo: Sınırda vize imkanı.

Sao Tome ve Principe: 15 gün vizesiz.

Saint Lucia: 42 gün vizesiz.

Saint Kitts ve Nevis Adaları: 180 günde 90 gün vizesiz.

Amerika ve Pasifik Coğrafyası

Kosta Rika: 30 gün vizesiz (90 güne kadar uzatılabilir).

Panama: 180 gün vizesiz.

Venezuela: 90 gün vizesiz.

Peru & Paraguay: 180 günde 90 gün vizesiz.

Şili: 90 gün vizesiz.

Nikaragua: 90 gün vizesiz.

Tayvan: 30 gün sınırda vize.

Nepal: Sınırda vize imkanı.

Sri Lanka: Sınırda 30 günlük vize.

Palau & Niue: 30 gün vizesiz.

Makau: 1 aylık vize muafiyeti.

6 AY KURALINA DİKKAT

tüm bu ülkeler vize istemese veya kapıda vize kolaylığı sunsa da, seyahatinizin kabusa dönmemesi için dikkat etmeniz gereken çok kritik bir detay var: Pasaport Geçerlilik Süresi.

Birçok ülke, ülkeye giriş yaptığınız tarihten itibaren pasaportunuzun en az 6 ay daha geçerli olmasını şart koşuyor. Eğer pasaportunuzun süresinin bitmesine 2-3 ay kalmışsa, vize muafiyetiniz olsa dahi havayolu şirketleri uçağa binmenize izin vermeyebilir veya sınır polisi sizi geri çevirebilir. Seyahate çıkmadan önce pasaport sürenizi mutlaka kontrol edin.