Dünyanın dört bir yanını keşfetmek isteyen Türk tatilciler için vize serbestisi ve kolay ulaşım ana kriterlerin başında geliyor. Ancak son dönemde yapılan derlemeler, bazı ülkelerin Türk vatandaşları için oldukça zorlu şartlar öne sürdüğünü gösteriyor. Bu engeller bazen yüksek maliyetlerle, bazen ise aşılması güç diplomatik ve sistemsel prosedürlerle karşımıza çıkıyor.

VİZE DUVARINA TAKILAN ÜLKELER

Listenin başında, Avrupa ve Asya'nın farklı noktalarından geleneksel vize süreçlerini zorlaştıran ülkeler yer alıyor:

Norveç: Schengen bölgesine dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının vize başvurularında en yüksek ret oranına sahip ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkmenistan: Kültürel bağlara rağmen Türk vatandaşlarından özel davet mektubu talep ediyor ve vize onay oranlarını oldukça düşük tutuyor.

Hindistan: Vize süreçlerindeki sistemsel aksaklıklar ve karmaşık prosedürler, bu ülkeyi ziyaret etmek isteyenler için süreci yavaşlatıyor.

MADDİ ŞARTLAR VE ÖZEL İZİNLER

Bazı ülkeler ise doğrudan vize reddi yerine, uygulanması güç ekonomik ve sosyal kurallar ile turistik ziyareti kısıtlıyor:

Butan: Doğal yapısını koruma politikası gereği turistlerden günlük 200 ile 250 dolar arasında değişen bir ücret talep ediyor ve ülkede rehbersiz dolaşmaya izin vermiyor.

Kuzey Kore: Bireysel seyahatin tamamen yasak olduğu ülkede, yalnızca devlet onaylı turlar aracılığıyla ve sıkı denetim altında gezilebiliyor.

Eritre: Vize alınsa dahi ülke içindeki şehirler arası yolculuklar için yerel makamlardan ek izin alınması gerekiyor.

Güney Kıbrıs: Diplomatik tanıma sorunları nedeniyle doğrudan vize vermediği gibi, KKTC üzerinden geçişlere de imkan tanımıyor.

PLANLAR BAŞKA ROTAYA KAYIYOR

Söz konusu ülkelerin uyguladığı bu sıkı politikalar ve yüksek maliyetli seyahat şartları, Türk gezginlerin tercihlerini daha kolay ulaşılabilir ve misafirperver destinasyonlara kaydırmasına neden oluyor.

Turistik bir hayal olarak kalan bu rotalar, mevcut bürokratik yapılar değişmediği sürece Türk vatandaşlarının seyahat listelerinde "en az tercih edilenler" arasındaki yerini koruyacağa benziyor.