Fatih Polat / Korkusuz



Almanya’nın batısındaki Gelsenkirschen kentinde hırsızlar, yıllarca konuşulacak bir soyguna imza attı. Bankaların Noel sonrası 2 Ocak’a kadar kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar, alarmı tetiklemeden Sparkasse Bankası’nın müşterilerinin çoğu Türk olan bir şubesine girdi. Dev bir matkapla 30 cm kalınlığındaki beton duvarda delik açan hırsızlar, kiralık kasaların tutulduğu odaya girip tüm kasaları tek tek boşalttı.

TÜRKLERİN PANİĞİ



En az 35 milyon Euro’luk altın ve mücevher ile nakit parayı alan polisler, çalıntı kaçış arabalarını park ettikleri otoparkın ücretini de kuruşu kuruşuna ödeyip kaçtı. Soygunu duyan Türkler, kasalarda sakladıkları altınlarının akıbetini öğrenmek için bankaya koştu. Ancak bankaya beyan edilmeden, kayıt dışı tutulan altın ve mücevherlerin zararının tazmin edilmesinin yasal olarak imkansız olduğunu öğrenen Türkler, yıkıldı.