Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransız vatandaşlığına geçiş koşullarını zorlaştıran yeni bir genelge yayımladı. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte dil yeterliliği, toplumsal uyum, sabıka durumu ve iş hayatına entegrasyon gibi birçok alanda daha sıkı kurallar uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, Fransız vatandaşlığına başvuracak kişilerin hem sözlü hem yazılı olarak B2 seviyesinde Fransızca bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri gerekecek. Ayrıca çok yıllık oturma izni veya oturum kartı için başvuranlara, vatandaşlık başvurularında istenen medeni bilgiler ve toplumsal uyum düzeyini ölçen bir vatandaşlık sınavı da uygulanacak.

"FRANSIZ OLMAK KAZANILMALI"

Fransız İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgede vatandaşlık başvuru kriterlerinin bilinçli olarak ağırlaştırıldığını belirtti. Açıklamada, “Fransız olmak kazanılmalı ve ciddi ölçütler uygulanmalı” ifadesine yer verildi.

BU KİŞİLERİN BAŞVURULARI REDDEDİLECEK

Yeni kriterlere göre, şu koşulları sağlayamayan kişilerin başvuruları reddedilecek:

- 6 ay ve üzeri hapis cezası almış olanlar vatandaşlık hakkı elde edemeyecek.

- Kaçak göçmenler ve hakkında sınır dışı kararı bulunanlar vatandaşlık alamayacak.

- Başvuru sırasında kişinin Fransa’ya yasal yollarla giriş yaptığı belgelenmek zorunda olacak.

5 YILDA TOPLUMA UYUM BEKLİYORLAR

Fransız hükümeti, başvuru sahiplerinden topluma uyumu 5 yıllık bir süreçte sağlamalarını bekliyor. Bu kapsamda, başvuranlardan en az 24 aylık süreli iş sözleşmesi ya da süresiz iş kontratı talep edilecek. Böylece başvuru sahiplerinin mesleki hayata entegrasyonu da yakından değerlendirilecek.