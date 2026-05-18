Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Barcelona, geçtiğimiz yıl 20 milyonu aşan turist akınıyla yeniden turizm tartışmalarının merkezine oturdu. Kentte uzun süredir devam eden “aşırı turizm” sorunu, yeni sürdürülebilir turizm politikalarıyla daha sert bir döneme giriyor.

Kentin ilk sürdürülebilir turizm komiseri olarak görevlendirilen Joss Antonio Donaire, durumu “Yolun sonuna geldik. Artık daha fazla turist istemiyoruz, bir turist daha bile. Ama elimizdekileri yönetmemiz gerekiyor” sözleriyle açıkladı.

Yıllar boyunca izlenen kontrolsüz büyüme politikalarının konut krizini derinleştirdiği, Katalan kimliğini zayıflattığı ve yerel halkı kendi mahallelerinde giderek yabancılaştırdığı kabul edilirken, belediye kapsamlı bir dönüşüm planını açıkladı.

LA BOQUERIA’DA YENİ DÖNEM

Kitle turizminin en görünür etkilerinden biri olan ünlü La Boqueria Market, kapsamlı bir dönüşüm sürecine giriyor. Bir dönem şeflerin ve gastronomi meraklılarının uğrak noktası olan pazar, zamanla turist yoğunluğu nedeniyle yerel halkın kullanımından uzaklaşmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte paketli atıştırmalık ve hazır gıda satışlarının, esnafın çoğunluğunun onayıyla yasaklanacağı bildirildi. Amaç, pazarın yeniden taze ürünlerin satıldığı geleneksel yapısına dönmesi.

Donaire bu dönüşümü “Bir yıl içinde yeni Boquería'yayı göreceksiniz” sözleriyle duyurdu.

TURİSTİK DAİRELERDE RADİKAL KARAR

2017’deki otel moratoryumuna rağmen özellikle kısa dönem kiralamalarla büyüyen turistik konut piyasasına karşı en sert adım hazırlanıyor. 2028 yılı itibarıyla kentteki 10 bin yasal turistik dairenin lisanslarının tamamen iptal edilmesi planlanıyor. Belediye, bu konutların ek teşviklerle uzun dönem kiralama sistemine kazandırılmasını ve böylece derinleşen barınma krizinin hafifletilmesini hedefliyor.

TURİST PROFİLİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Kent yönetimi, mevcut turist yapısını değiştirmeyi stratejik hedef olarak belirledi. Özellikle “eğlence amaçlı” ziyaretçilerin oranının düşürülmesi planlanıyor.

Sürdürülebilir Turizm Komiseri Donaire, yeni dengeyi şöyle açıkladı: "Eğlence için gelen turistlerin oranını düşürerek kongre-iş dünyası, kültürel ziyaretçiler ve eğlence sektörü arasında eşit bir üçlü denge kuracağız."

Ayrıca daha önce kenti ziyaret etmiş ve sık gelen “müzmin turistlerin” Montjuïc çevresine ya da şehir dışındaki günübirlik rotalara yönlendirilmesi planlanıyor.

Organize turlar ve taşkınlık yaratan etkinliklerin tamamen yasaklanacağı da açıklandı. Donaire bu konuda oldukça net konuştu: “Bu tür turizmle ilgilenmiyoruz ve yok olmasını istiyoruz”

TURİZM GELİRİ YEREL EKONOMİYE AKTARILACAK

La Rambla başta olmak üzere kent merkezinde turizmin yoğunlaştırdığı ticari baskıyı azaltmak için yeni bir mali model devreye alınıyor.

Turizm vergisinden elde edilen gelirlerin doğrudan yerel ticareti destekleyen bir fona aktarılacağı, böylece şehir merkezinin yeniden sakinleri için yaşanabilir hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.