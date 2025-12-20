Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, başkentte artan turist yoğunluğunu kontrol altına almak amacıyla önemli bir uygulamayı duyurdu. Buna göre 1 Şubat’tan itibaren, aralarında Roma’nın simgelerinden Trevi Çeşmesi’nin de yer aldığı 6 turistik nokta için ziyaretçilerden giriş ücreti alınacak. Yeni düzenlemeyle birlikte turistler Trevi Çeşmesi’ni görmek için 2 avro ödeyecek, Roma’da yaşayanlar ise ücretsiz giriş hakkına sahip olacak.

Basın toplantısında konuyla ilgili ayrıntıları paylaşan Gualtieri, daha önce ücretsiz gezilebilen bazı anıt ve müzelerin yeni yılda ücretli hale getirileceğini belirtti. Uygulama kapsamında Trevi Çeşmesi’nde yalnızca havuzun ön kısmından geçiş için ücret talep edilecek. Bunun yanı sıra Maxentius Villası, Napolyon Müzesi, Carlo Baracco Müzesi, Pilotti Müzesi ve Canonica Müzesi için de 2 avroluk bilet uygulanacak.

YILLIK TAHMİNİ GELİRİ AÇIKLADI

Romalıların bu sistemden muaf tutulacağını vurgulayan Gualtieri, 1 Şubat’tan itibaren Roma’daki tüm müze ve anıtların kent sakinleri için tamamen ücretsiz olacağını söyledi. Yeni uygulamanın yılda yaklaşık 6,5 milyon avro gelir getirmesinin öngörüldüğünü ifade eden Gualtieri, bu tahminin yılbaşında Trevi Çeşmesi’nde başlatılan sınırlı erişim uygulamasından elde edilen verilerle yapıldığını aktardı.

1 YILDA 9 MİLYON TURİST AĞIRLADI

Son bir yılda Roma’nın 9 milyon turisti ağırladığını belirten Belediye Başkanı, Trevi Çeşmesi’ni günde ortalama 30 bin ila 70 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Çeşmenin turistler için yalnızca gece 22.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını da sözlerine ekledi.

Ücretli olacak mekanlar arasında, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’nın müzeye dönüştürülen evi de yer alıyor. Canonica Müzesi’nde sanatçının Türkiye’ye gelerek Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstlerinin yanı sıra İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı ve İzmir Cumhuriyet Anıtı’nın ilk taslakları ve örnek çalışmaları da sergileniyor.

YOĞUN TURİST AKININA UĞRUYOR

Aşırı kalabalığı önlemek amacıyla bilet sistemine geçilmesi fikri ilk olarak geçen yıl kamuoyunda tartışılmış, ancak Roma Belediyesi o dönemde karar almamıştı. Trevi Çeşmesi, Ekim–Aralık 2024 arasında kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiş; belediye ocak ayından itibaren ise aynı anda en fazla 400 kişinin alana girebildiği sınırlı erişim uygulamasını hayata geçirmişti.

yüzyılda İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından geç barok tarzda inşa edilen Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Son yıllarda aşırı turist yoğunluğu, iklim aktivistlerinin protestoları ve havuza giren turistlere kesilen cezalarla da sık sık gündeme gelen tarihi yapı, pek çok romantik filme ev sahipliği yapması nedeniyle "Aşk Çeşmesi" olarak anılıyor.